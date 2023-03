I Blink-182 posticipano il tour della reunion: Travis Barker si è operato alla mano

Travis Barker, il batterista dei Blink-182, si è operato alla mano per un infortunio avvenuto durante le prove. Stando alla ricostruzione dello stesso artista, la band stava provando quando Barker ha «sbattuto il mio dito così forte che si è dislocato e si sono rotti i legamenti». Le immagini postate sul suo Instagram parlano da sole.

Visto l’infortunio, e la seguente operazione, i Blink-182 hanno dovuto posticipare l’imminente tour in Sud America. Le date in programma sarebbero state le prime dei Blink con il trio originale in quasi dieci anni nonché le prime in Sud America nella storia del gruppo. Per questa ragione Tom DeLonge, rientrato nella band solo qualche mese fa a fine 2022, si è detto «devastato» per quanto accaduto.

In un video post sui suoi social, DeLonge ha dichiarato: «Era qualcosa che aspettavamo da così tanto tempo e per cui abbiamo lavorato duramente. E questo è uno di quegli assurdi incidenti che nessuno poteva aspettarsi. Travis ha bisogno di operarsi al dito». Il musicista ha poi aggiunto: «Sarebbero stati alcuni degli show più grandi della nostra vista in alcuni dei luoghi più importanti al mondo. Sarebbe stato uno degli apici della nostra carriera. Siamo devastati, è tutto molto triste, ma stiamo riorganizzando le date».

Sono quindi state posticipate tutto le date di marzo e aprile che avrebbero coinvolto Messico, Perù, Argentina, Cile, Paraguay, Colombia e Brasile. Il tour mondiale riprenderà a inizio maggio.