I Blink-182 e Lil Wayne si fondono nel mashup di ‘What’s my Age Again’ e ‘A Milli’

Per promuovere il loro tour insieme, i Blink-182 e Lil Wayne hanno pubblicato un mashup delle loro più grandi hit, rispettivamente What’s my Age Again e A Milli. La traccia, che è stata precedentemente presentata in una versione live quando è stato annunciato il tour a maggio, in qualche modo unisce i due pezzi diametralmente opposti senza una gran soluzione di continuità.

I Blink pubblicheranno il loro ottavo, Nine, il 20 settembre via Columbia Records. Per ora hanno presentato diverse canzoni dell’album, incluse Happy Days, Generation Divide e Blame It On My Mouth. L’album è attualmente in preorder sul sito dei Blink e verrà diffuso in diversi formati, tra cui il vinile colorato in edizione limitata, la cassetta e il CD.