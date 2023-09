I Blink-182 annunciano il nuovo album, ‘One More Time…’

I Blink-182 hanno finalmente annunciato il loro nuovo album One More Time… , il primo disco della formazione originale in 12 anni.

In vista dell’uscita dell’album il 20 ottobre, Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker hanno presentato in anteprima tre brani: Anthem Part 3, One More Time e You Don’t Know What You’ve Got in un trailer di quattro minuti in cui ci sono anche spezzoni dell’intervista realizzata con Zane Lowe di Apple Music.

One More Time… segna il primo album della band con DeLonge da Neighbourhoods del 2011; dopo l’uscita del chitarrista dalla band per seguire le sue passioni extraterrestri, Hoppus e Barker hanno poi pubblicato due dischi con il chitarrista Matt Skiba, California del 2016 e Nine del 2019 .

Come spiega la band nel trailer, è stata la malattia di Hoppus (che ha avuto un linfoma) a ispirare DeLonge a riunirsi alla band. «Ricordo di aver detto a mia moglie: non credo che suonerò mai più, non credo che andrò mai più in tour. Fino a quando Mark non mi ha detto che era malato, e ho pensato che quella era l’unica cosa che volevo fare».

Allo stesso modo, dopo che la band si sciolse inizialmente nel 2008, l’incidente aereo in cui fu coinvolto Barker portò la band a riunirsi. Il primo singolo dell’album è la traccia che dà il titolo, One More Time – e uscirà il 21 settembre. Un pezzo che «tocca il modo in cui la tragedia riunisce la band», ha detto Barker.

«Vorrei che ce lo dicessero/Non dovrebbe volerci una malattia/O aeroplani che cadono dal cielo», canta Hoppus nel singolo.

L’intervista completa a Lowe arriverà su Apple Music “presto”. One More Time… include anche il primo singolo della reunion del gruppo, Edging.