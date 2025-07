I Black Sabbath piangono Ozzy Osbourne: «Abbiamo perso nostro fratello»

I co-fondatori dei Black Sabbath hanno ricordato Ozzy Osbourne sui social dopo la notizia della sua scomparsa.

Il chitarrista, Tony Iommi, ha condiviso foto di Osbourne sul palco, di loro due abbracciati e della band scrivendo: «Non ci posso credere! Il mio caro Ozzy è morto solo poche settimane dopo il nostro concerto a Villa Park. È una notizia così straziante che non riesco a trovare le parole, non ci sarà mai più un altro come lui». Iommi ha aggiunto: «Geezer, Bill e io abbiamo perso nostro fratello. I miei pensieri vanno a Sharon e a tutta la famiglia Osbourne. Riposa in pace Oz».

In un altro post, il bassista Geezer Butler ha ripensato agli anni trascorsi insieme a Birmingham, in Inghilterra. «Addio caro amico, grazie per tutti quegli anni, ci siamo divertiti tantissimo», ha ricordato. «Quattro ragazzi di Aston, chi l’avrebbe mai detto, eh? Ti voglio bene».

Il batterista Bill Ward ha pubblicato una foto di lui e Osbourne, scrivendo: «Dove ti troverò ora? Nei ricordi, nei nostri abbracci inespressi, nelle telefonate perse, no, sarai per sempre nel mio cuore». Ha aggiunto: «Mai addio. Grazie per sempre».

Questo articolo è tradotto da Rolling Stone U.S.