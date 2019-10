I Black Eyed Peas e J Balvin ci fanno fare un viaggio negli anni ’90

I Black Eyed Peas sono tornati, questa volta per la colonna sonora di Bad boys for life, film con Will Smith in uscita nel 2020.

Il brano, chiamato Ritmo, contiene un sample del mitico brano di Corona Rhythm of the night ed è un featuring con J Balvin. Potete vedere il video qui sopra.

I Black Eyed Peas cominciano con questa canzone il nuovo contratto firmato con la Epic Records: «Volevo reinterpretare il brano di Corona dandogli un feeling minimale, futurista con sonorità afro-reggaeton. La canzone e il video rispecchiano perfettamente il nuovo immaginario che i Black Eyed Peas intendono esprimere» ha dichiarato Will.I.Am.

La scorsa settimana, i Black Eyed Peas sono partiti per il Brasile per partecipare al RockinRio. Voleranno poi in Australia e Nuova Zelanda per la prossima tappa del loro tour e saranno inoltre protagonisti della cerimonia di chiusura dei SEA Games, che si svolgerà nelle Filippine l’11 dicembre, con un esibizione live di Ritmo.