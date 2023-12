I Baustelle e I Cani hanno pubblicato a sorpresa un disco assieme

Posti

No Borders Music Festival 2023: a luglio la nuova edizione tra musica, natura, cene stellate e degustazioni

Un festival musicale già di per sé unico per calendario e location diventa un’esperienza in grado di coinvolgere tutti e cinque i sensi grazie a Ein Prosit Summer Edition 2023, trasformandosi in uno strumento di valorizzazione della tradizione culinaria locale