I Bauhaus hanno annunciato la reunion con la formazione originale

Per la prima volta dopo tredici anni, i Bauhaus suoneranno live con la formazione originale per un solo concerto, fissato per il prossimo 3 novembre all’Hollywood Palladium di Los Angeles.

Lo show segnerà il ritorno sullo stesso palco di Peter Murphy, Daniel Ash, Kevin e David J Haskins dopo la separazione del 2008. L’ultima volta che i quattro musicisti avevano suonato insieme è targata 2006, quando la band di Northampton suonò in apertura ai Nine Inch Nails. Quel tour segnò il ritorno dei Bauhaus dopo la performance al Coachella del 2005, la prima dopo la tournée del 1998 per il 20esimo anniversario della band, concerti in cui Murphy e soci si riunirono dopo la separazione del 1983.

Negli ultimi anni, ovviamente, i membri dei Bauhaus hanno suonato diverse volte insieme in varie occasioni, tra cui il tour del 2018 nato per celebrare i 40 anni della band, quando Peter Murphy e David J Haskins passarono anche dall’Italia con le tappe di Roma e Milano.

La notizia della reunion arriva a meno di un mese dall’attacco cardiaco subito da Murphy ad agosto, mentre il frontman si trovava a New York per la sua residency a Le Poisson Rouge.