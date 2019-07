I Battles tornano in Italia a novembre

I Battles finalmente tornano dalle nostre parti. Il nome del trio math rock di Brooklyn, sotto contratto con Warp Records, è stato aggiunto alla nuova baraonda di artisti di Club To Club a novembre. Per la precisione i ragazzacci di La Di Da Di suoneranno al Lingotto il 1 novembre, a un orario ancora non specificato.

Il festival torinese non è di certo nuovo a John Stanier e banda, avendoli ospitati con tutti i crismi nell’edizione del 2015. Ma stavolta, oltre ai tre matti, sul piatto sono stati aggiunti anche Floating Points, Helado Negro, Issam, Sama’, Spencer D, e Kankyo Ongaku: Japanese Ambient, Environmental & New Age Music 1980-1990. Quest’ultimo in particolare è un progetto che non vediamo l’ora di vedere dal vivo, essendo un disco di vari artisti che è già diventato un culto nell’ecosistema ambient e new age.

Tutto ciò, oltretutto dopo i già sbandierati annunci di Flume, James Blake e Chromatics. Vabbè, manco a dirlo la nostra mente sta già viaggiando verso il Lingotto.