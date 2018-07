I Baseball Gregg sono i signori oscuri del bedroom pop

I Baseball Gregg vogliono farci vedere un nuovo video, Welcome The Night. Non è la prima volta che ne ospitiamo uno del duo bedroom pop italo-americano, ma bisogna dire che i ragazzi regalano sempre emozioni.

Stavolta il pezzo è decisamente malinconico, anche se l’ironia delle immagini lo-fi dà tutto un altro colore al pezzo. È tratto da Sleep, album in uscita per Barberia Records e Z Tapes il prossimo 3 agosto.

Luca viene da Sasso Marconi, mentre Samuel vive a Stockon, in California. Si sono conosciuti ai tempi dell’università a Bologna, e poi ognuno è tornato a casa sua dopo gli studi. Sta proprio qui la genialità del progetto: uno fa i tour in America e l’altro in Europa. Poi ogni tanto si riuniscono come nella foto qui sopra, ovviamente a una partita di baseball.