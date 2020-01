I 1975 hanno posticipato il nuovo disco. Ecco quando uscirà

Matt Healy del 1975 ha confermato che la pubblicazione del nuovo album della band, Notes on a Conditional Form, è stata posticipata al prossimo 24 aprile. Il disco doveva originariamente uscire il 21 febbraio: «Scusateci», ha detto Healy in una live di Instagram. «Serve un po’ di tempo per fare i vinili. So che può essere fastidioso per i fan, ma in fondo sono solo due mesi».

Il disco è il seguito di A Brief Inquiry Into Online Relationships, uscito nel 2018, e conterrà 22 tracce tra cui People e Frail State Of Mind, che abbiamo già ascoltato nelle scorse settimane.