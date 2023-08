I 1975 dovranno pagare 2 milioni di sterline ad un festival in Malesia

I 1975 dovranno pagare due milioni di sterline agli organizzatori del Good Vibes Festival di Kuala Lumpur, in Malesia, per i danni causati dalla loro performance dello scorso 21 luglio quando Matty Healy, il leader della band, e Ross MacDonald, il bassista, si sono baciati sul palco per protestare contro le leggi locali. La band era stata allontanata dal palco poco dopo, dovendo così interrompere il concerto a metà. I restanti due giorni del festival erano stati cancellati dal governo.

Future Sound Asia, la società che ha organizzato il festival, ha quindi chiesto ai 1975 un rimborso di due milioni di dollari da pagare entro il 14 agosto, in caso contrario la società farà causa alla band. La FSA sostiene che Healy non abbia rispettato il contratto firmato prima dello show: «I legali di Healy prima del concerto hanno firmato un contratto in cui assicuravano che i 1975 avrebbero rispettato le linee guide e le regole locali durante il loro show in Malesia. Nonostante questo le azioni della band non hanno rispettato quanto pattuito portando alla cancellazione del festival e a grosse perdite economiche per la nostra società».

Sull’accaduto Healy ha dichiarato: «Ho fatto un errore, quando stavamo organizzando il tour non ci ho fatto caso. Non vedo il motivo di invitare i 1975 in un paese in cui dovete dirci con chi possiamo fare sesso». E infine sul ban che ha colpito la band che non potrà più esibirsi in Malesia: «Io e Ross ci siamo quasi rasati a zero perché pensavamo venissimo arrestati per essere gay».