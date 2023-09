I 1975: «Dopo questo tour ci prenderemo una pausa a tempo indeterminato»

A sorpresa – ma questa è un po’ l’attitudine di Matty Healy – il cantante dei 1975 ha annunciato che alla fine del tour la band si prenderà una pausa dai live. La dichiarazione è arrivata durante uno show della band a Sacramento, in California: «Dopo questo tour ci prenderemo una lunga pausa a tempo indeterminato dai concerti, per questo è ancora più bello essere qui con voi stanotte». L’ultima data in programma per i 1975 è prevista per il 24 marzo 2024 ad Amsterdam che chiuderà il prossimo tour europeo. Non è chiaro se la band si limiterà a non andare in tour o se la pausa coinvolgerà tutte le attività.

Gli ultimi mesi per la band – e in particolare per Healy – non sono stati per nulla semplici. Dall’uscita del 2022 di Being Funny in a Foreign Language (qui la nostra intervista al frontman), Healy è stato coinvolto in una serie di situazioni quantomeno intricate da gestire: le battute offensive su Ice Spice in un podcast (di cui si scusò), il dissing di Rina Sawayama dal palco di Glastonbury, il tour in Asia cancellato dopo essere stati “banditi” da Kuala Lumpur. L’ultima controversia, in ordine di tempo, uno scontro tra Healy e Lucy Dacus per un tweet abilista del cantante dei 1975 che ha così deciso di chiudere il proprio profilo.

I 1975 si esibiranno il 19 marzo del 2024 al Forum di Assago.