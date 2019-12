I 10 video più visti dagli italiani su YouTube nel 2019

Il 2019 sta finendo e come ogni anno siamo entrati nel mese dei bilanci e delle liste delle cose più guardate, ascoltate, mangiate, e così via dagli italiani durante l’ultimo anno. Oggi è il turno di YouTube, che ha pubblicato YouTube Rewind 2019, ossia la classifica dei video più visti dagli italiani sulla piattaforma nell’ultimo anno. Sembra una cosa da niente, ma in realtà sono tendenze che raccontano che cos’è stata la cultura italiana quest’anno, quindi vale la pena darci un’occhiata.

Il 2019 è stato l’anno in cui abbiamo sdoganato il termine “sovranismo” in tutte le sue declinazioni possibili e immaginabili, e quindi era solo questione di tempo prima che arrivasse anche tra le tendenze di YouTube. Infine è successo: tra i dieci video musicali più visti in Italia nel 2019, ben 9 sono di artisti italiani. Cosa dice questa cosa degli italiani? Pensateci voi. Intanto ecco la classifica. Ovviamente al primo posto non poteva non esserci Mahmood con Soldi, che ha vinto Sanremo e fatto il panico quest’anno.

“Margarita” Elodie e Marracash

“Ostia Lido” J-AX

“Irama” Arrogante

“Dove e quando” Benji & Fede

“Mambo Salentino” Boomdabash e Alessandra Amoroso

“Jambo” Takagi & Ketra, OMI, Giusy Ferreri

“Con Calma” Daddy Yankee & Snow

“Per un milione” Boomdabash

“Una volta ancora” Fred De Palma

“Soldi” Mahmood