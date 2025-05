I 10 motivi per cui i Foo Fighters hanno cacciato Josh Freese, secondo Josh Freese

Non è stata una fine settimana facile per i batteristi. Nel weekend infatti sono saltate due posizioni piuttosto importanti nello scacchiere del rock: da un lato la telenovela Who si è conclusa con il licenziamento (il secondo in pochi giorni) di Zak Starkey, dall’altro i Foo Fighters che hanno deciso di concludere la loro esperienza con Josh Freese dopo due anni.

«Scioccato e deluso», così si è definitivo Freese prima di spiegare quanto successo: «Mi hanno chiamato per dirmi che hanno deciso di andare in un’altra direzione. Non mi hanno detto altro». Nel suo comunicato di concedo il batterista aveva però aggiunto: «Ma come molti di voi sanno sono sempre stato freelance e sono abituato a rimbalzare da band a band, quindi per me è tutto ok. Rimanete sintonizzati per leggere la mia “Top 10 dei possibili motivi per cui Josh è stato cacciato dai Foo Fighters”». Ora questa Top 10 è arrivata:

10. Una volta in tour ho fischiettato My Hero per una settimana intera

9. Conosco una sola canzone dei Fugazi

8. Due sole parole: poliritmi

7. La mia precisione da metronomo è considerata «senz’anima»

6. Ho richiesto che prima di ogni prova ci fosse un bagno di suono con le campane di 20 minuti

5. Non ho mai provato a farmi crescere la barba

4. Non mi sono presentato in studio quando Mercurio era retrogrado

3. Ho promesso Noodles come quarto chitarrista

2. Ho rifiutato di esibirmi se dopo ogni show non fosse stata garantita una tavola Ouija e dei nunchaku

1. Tutta questa cosa dei barboncini (Freese ne possiede ben quattro, nda) è diventata un po’ troppo