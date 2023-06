Howard Donald dei Take That è stato scaricato dal Pride per dei like su Twitter

Howard Donald dei Take That è stato scaricato dal Pride di Nottingham, in Inghilterra, a causa di una serie di like messi su Twitter.

Alcuni utenti, controllando i mi piace dell’artista, hanno trovato una serie di apprezzamenti a campagne e meme transfobici e omofobi diretti contro la comunità LGBTQIA+. Tra i like spiccano quelli a un commento misogino di Andrew Tate – ve lo ricorderete forse per la sua querelle con Greta Thunberg e per l’arresto dovuto a sequestro di persona, sfruttamento della prostituzione e traffico di esseri umani -, a un meme transfobico a tema Simpsons, a una dichiarazione dell’attivista contro i diritti transgender Kellie-Jay Keen-Minshull e a un post di Charlie Kirk di Turning Point che chiedevca di togliere i fondi alla Disney per la sua campagna a sostegno del Pride.

Deeply disappointing to see Take That’s Howard Donald liking transphobic and homophobic tweets – while playing Pride festivals. The LGBT community made that band. And no, being homophobic or transphobic is not just “a different opinion.” pic.twitter.com/nz9VHnp8k2 — India Willoughby (@IndiaWilloughby) June 17, 2023

«Alla luce dei recenti eventi», si legge in un comunicato di Groovebox, gli organizzatori dietro il Pride di Nottingham, «Howard Donald non suonerà al Nottingham Pride Festival. Vogliamo ringraziare il pubblico per averci avvisato della situazione».

Il cantante dei Take That ha quindi cancellato il suo account Twitter ed espresso le sue scuse tramite un messaggio su Instagram: «Ho fatto un enorme errore a mettere like a post che disprezzano la comunità LGBTQIA+ e per questo sono davvero dispiaciuto, so di avervi deluso. Sono deluso da me stesso e mi spiace di aver ferito qualcuno con le mie azioni». Il cantante ha poi così concluso: «Ho chiaramente molto da imparare e per me questo sarà una priorità».