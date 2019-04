Hollywood Vampires: il ritorno della band di Alice Cooper, Johnny Depp e Joe Perry

Gli Hollywood Vampires – il supergruppo rock formato da Alice Cooper, Johnny Depp e Joe Perry – hanno annunciato il loro nuovo album, Rise, che uscirà il 21 giugno. Prodotto da Tommy Henriksen, il disco di 16 tracce è anticipato dal nuovo singolo Who’s Laughing Now.

Il seguito del loro debutto, Hollywood Vampires, del 2015, scritti da tutti i membri della band, ad eccezione di tre cover. Depp offre la sua interpretazione di Heroes di David Bowie, Perry canta You Can’t Put Your Arms Around a Memory di Johnny Thunder e la band reinterpreta anche People Who Died della Jim Carroll Band. La tracklist comprende anche gli ospiti Jeff Beck e John Waters su Welcome to Bushwackers.

“Rise non è solo un prodotto totalmente diverso dal primo album dei Vampires, è unico rispetto a tutto ciò che io abbia mai fatto”, ha detto Cooper in una dichiarazione. “L’ho affrontato in modo molto diverso da quello che faccio di solito quando lavoro su un album. Ognuno di noi, Joe, Johnny, Tommy e io stesso abbiamo scritto canzoni su questo album. La differenza è che non ho cercato di cambiare nessuna canzone per essere più Alice-like“.

“Poiché ognuno di noi ha influenze diverse, il suono di questo album è molto bello”, continua Cooper. “Penso che con questo disco stiamo stabilizzando il vero suono dei Vampires, mentre con il primo album stavamo rendendo omaggio ai nostri fratelli rock & roll caduti”.

“Rise è nato dalla pura energia creativa, la stessa che abbiamo quando suoniamo dal vivo con i Vampires”, ha aggiunto Perry in una dichiarazione. “Non c’erano pressioni o scadenze, il che ci ha permesso di scrivere e registrare un album che è uno dei dischi più liberi e onesti di cui ho fatto parte. Non vedo l’ora di eseguire alcuni di questi brani dal vivo per i nostri fan”.

Rise Track List

1. “I Want My Now”

2. “Good People Are Hard to Find”

3. “Who’s Laughing Now”

4. “How the Glass Fell”

5. “The Boogieman Surprise”

6. “Welcome to Bushwackers” featuring Jeff Beck and John Waters

7. “The Wrong Bandage”

8. “You Can’t Put Your Arms Around a Memory”

9. “Git From Round Me”

10. “Heroes”

11. “A Pitiful Beauty”

12. “New Threat”

13. “Mr. Spider”

14. “We Gotta Rise”

15. “People Who Died”

16. “Congratulations”