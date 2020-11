Holly Herndon ha trasformato la protesta di Mr. BBQ Beer Freedom in un meme sonoro

Mercoledì 4 novembre, un supporter di Donald Trump ha interrotto la conferenza stampa che Joe Gloria del Clark County Election Department stava tenendo a Las Vegas per parlare dei voti non ancora scrutinati. Un argomento delicato: il Nevada è uno degli Stati in cui si decidono le elezioni presidenziali.

L’uomo è apparso improvvisamente alle spalle di Gloria con addosso shorts mimetici e una t-shirt senza maniche con la scritta “BBQ Beer Freedom” (barbecue, birra, libertà). Decisamente arrabbiato, ha urlato che «la famiglia criminale di Biden sta rubando le elezioni e i media lo stanno insabbiando!» e che «vogliamo libertà per il mondo! Dacci la libertà, Joe Biden!».

Il breve filmato ha fatto il giro dei social, accompagnato da commenti ironici – “barbecue, birra, libertà” è effettivamente un slogan favoloso. Il filmato è finito per le mani di Holly Herndon. La musicista americana, fra le più quotate del panorama elettronico contemporaneo, ha trasformato le urla dell’uomo in un lamento elettronico distorto. Con l’aggiunta di glitch e suoni di sottofondo, la protesta scomposta di Mr. BBQ Beer Freedom è così diventata un fantastico meme sonoro. Eccolo: