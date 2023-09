“Ho la pussy stretta come una suora”: Cardi B e Megan Thee Stallion sono tornate con ‘Bongos’

Dopo l’enorme successo della loro prima collaborazione WAP (che ad oggi conta oltre un miliardo di ascolti su Spotify) pubblicata nel 2020, Cardi B e Megan Thee Stallion si sono ritrovate per un nuovo singolo ad alta temperatura. Bongos è uscito oggi e vede le due condividere il microfono sopra un beat minimale in stile brazilian funk prodotto da We Good, Breyan Isaac fo The Thirties e DJ SwanQo, produttore fedelissimo di Cardi.

Il brano, come la stessa WAP, è infarcito di riferimenti sessuali (“mangiami il culo come una prugna / ho la pussy stretta come una suora”, e spacconate tipiche del mondo rap (“ho il garage pieno di auto straniere che non guido”, rappa Cardi riferendosi ad un suo video diventato virale qualche tempo fa). Lo stesso vale per il video che – come prevedibile – vede le due al massimo della forma dialogare in maniera decisamente esplicita.

«È qualcosa di molto diverso da WAP o da quello che faccio in generale» ha raccontato Cardi nella live premiere del videoclip, «Molti mi hanno chiesto: su cosa si focalizza il video? Culi, seni, pussy? Certo, c’è tutto questo, ma è proprio bellissimo». «Ci abbiamo messo lacrime e muscoli; ci abbiamo messo tutto il nostro corpo in questo brano», ha aggiunto Megan.

Bisserà il successo di WAP? Potete farvi un’idea da voi.