Heroes, ecco il cast del doppio concerto all’Arena di Verona

Torna Heroes, in versione 2.0. L’anno scorso era uno show in streaming dall’Arena di Verona. Lo scopo era alimentare il fondo di beneficenza Covid-19 Sosteniamo la musica. Quest’anno l’evento, sottotitolato Together We Can, raddoppia e cambia connotati.

Heroes sarà sia un concerto in diretta streaming su Live Now, sia in presenza. Si terrà il 17 e 18 settembre 2021 all’Arena di Verona. Il tema è il rispetto della diversità. Il festival aderisce all’iniziativa internazionale Keychange, che in Italia è rappresentata da Music Innovation Hub. Alla due giorni è collegata un’iniziativa per l’implementazione di azioni concrete a favore di minoranze e parità di genere nel mondo della musica i cui dettagli verrano resi noti prossimamente.

Si esibiranno 12 artisti italiani. Eccoli, divisi per serata:

Venerdì 17 settembre: Ariete, Elodie, Mahmood, Massimo Pericolo, Negramaro, Sangiovanni.

Sabato 18 settembre: Achille Lauro, Carmen Consoli, Emma, Gazzelle, La Rappresentante di Lista, Madame.

Ogni esibizione, informa un comunicato stampa, durerà 20 minuti e offrirà una regia e un “quadro artistico” differente. Le prevendite saranno aperte a partire dalle ore 16 di oggi.