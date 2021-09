‘Heroes’: Carmen Consoli, Mahmood e tanti altri in concerto per l’uguaglianza di genere

A un anno dall’evento organizzato per alimentare il fondo di beneficienza Covid-19, Heroes torna con altre due serate di concerti e un obiettivo diverso: il rispetto delle diversità e l’uguaglianza di genere. La seconda edizione, intitolata “Aperol with Heroes – Together We Can”, si terrà il 17 e 18 settembre in forma ibrida – sia in streaming che in presenza – e ospiterà 12 artisti, per un totale di oltre quattro ore di musica.

Nella lineup ci sono diversi grandi nomi della musica italiana. Il 17 si esibiranno Elodie, Mahmood, Ariete, Massimo Pericolo, Negramaro e Sangiovanni. Il 18, invece, toccherà ad Achille Lauro, Carmen Consoli, Emma, Gazzelle, La Rappresentante di Lista e Madame. Entrambe le serate inizieranno alle 20,30, sempre sul palco dell’Arena di Verona.

L’obiettivo dell’edizione di quest’anno è sostenere “Mission Diversity”, il progetto realizzato da Music Innovation Hub – insieme alla rete internazionale Keychange e PRS Foundation, con il sostegno di YouTube e diversi partner istituzionali – per raggiungere l’uguaglianza di genere e sostenere ogni forma di diversità, in particolare nell’industria musicale. Concretamente, Mission Diversity prevede la realizzazione di 6 progetti artistici che abbiano come protagoniste le donne e le minoranze di genere non rappresentate.

Oltre ai progetti, Music Innovation Hub ha organizzato una raccolta fondi, che verrà lanciata proprio con Aperol with Heroes. A supporto dell’evento c’è lo sponsor Aperol e i network Radio Italia, Radio Deejay e Rai Radio 2, che presenteranno i set e accompagneranno il pubblico. I biglietti sono disponibili a questo link.