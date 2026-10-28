Hellwatt Festival, anche sui rimborsi dei biglietti è scontro tra Milani e C.Volo

Lo strascico dell’annullamento dell’Hellwatt Festival, poi ribattezzato Pulse of Gaia, continua anche dopo la cancellazione dei concerti previsti nel luglio scorso alla RCF Arena di Reggio Emilia. Dopo rottura con l’ex direttore artistico Victor Yari Milani, e il divieto imposto dal prefetto ai concerti di Kanye West e Travis Scott, erano infatti state annullate tutte le date della manifestazione.

Milani è tornato sulla vicenda con un video pubblicato sul profilo Instagram di Hellwatt Festival in cui illustra la situazione dei rimborsi dei biglietti e le iniziative giudiziarie in preparazione, «inclusa la class action, contro C.Volo S.p.A.», la società che gestisce la RCF Arena e che, secondo lui, «ha incassato i biglietti e cancellato deliberatamente Hellwatt Festival».

L’iniziativa legale è seguita dall’avvocato Alessandro Massai. «Siamo pronti, già dal 3 novembre, a iniziare l’azione giudiziaria a favore di chi ha comprato il biglietto, tramite una class action», dichiara Milani. La data segue la scadenza del 30 ottobre indicata da C.Volo per la restituzione del denaro.

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La replica di C.Volo arriva a stretto giro. Ieri, martedì 27 ottobre, la società ha comunicato, sempre su Instagram, «di aver già completato il trasferimento integrale a Ticketmaster Italia S.r.l. e Vivaticket S.p.A. di tutti gli incassi derivanti dalla prevendita dei biglietti».

Secondo C.Volo, le due piattaforme «hanno già provveduto a effettuare i rimborsi ai possessori dei biglietti». Resterebbero da risolvere soltanto alcune pratiche residuali legate ai pagamenti tramite carte di credito e PayPal. La società ribadisce quindi «di aver adempiuto integralmente agli obblighi di propria competenza».