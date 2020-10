Qualche fan attento l’aveva avvistato in Italia, quest’estate, ed ecco il risultato: Harry Styles ha da pochissimi minuti pubblicato il video del suo nuovo singolo, Golden, che potete vedere qui sopra.

Girato in Costiera Amalfitana, la traccia la prima in ordine di tracklist del suo disco Fine Line del 2019. Nel video l’ex One Direction corre per i tornanti, lungo la costa e si immerge nelle acque cristalline del mare. Buona visione.