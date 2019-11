Harry Styles, il nuovo singolo è ‘Watermelon Sugar’

Harry Styles ha pubblicato Watermelon Sugar, nuovo singolo estratto dal suo secondo album Fine Line. Il musicista, inoltre, ha annunciato un gigantesco tour mondiale.

Styles ha presentato il brano lo scorso weekend durante Saturday Night Live, dove ha fatto sia da presentatore che da ospite musicale. Fine Line uscirà il 13 dicembre; lo stesso giorno Styles suonerà un concerto esclusivo al Forum di Los Angeles, in California. Successivamente partirà per il tour mondiale: le date in Italia saranno a maggio 2020, in particolare il 15 al Pala Alpitour di Torino e il 16 alla Unipol Arena di Bologna; tutti i concerti europei saranno aperti da King Princess. Potete ascoltare Watermelon Sugar in cima all’articolo.