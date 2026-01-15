 Harry Styles, il nuovo album uscirà a marzo | Rolling Stone Italia
Baci da Harry

Ecco titolo, data di uscita e copertina del primo disco del cantante dal 2022

di
Harry Styles ai Grammy 2023

Foto: Christopher Polk/Variety via Getty Images

Il nuovo album di Harry Styles uscirà il 6 marzo. Si intitola Kiss All the Time. Disco, Occasionally, qui sotto c’è la copertina.

Dopo aver fatto affiggere in alcune città del mondo alcuni manifesti pubblicitari che promettevano un futuro incontro con i fan, aver lanciato il sito We Belong Together e diffuso messaggi vocali ai fan, il cantante ha presentato il disco su Instagram senza molti altri dettagli.

Si sa che Kiss All the Time. Disco, Occasionally conterrà 12 pezzi ed è prodotto da Kid Harpoon. È il suo primo album da Harry’s House di quattro anni fa. A questo link la cover story di Rolling Stone del 2022.

