Harry Styles, il nuovo album uscirà a marzo

Il nuovo album di Harry Styles uscirà il 6 marzo. Si intitola Kiss All the Time. Disco, Occasionally, qui sotto c’è la copertina.
Dopo aver fatto affiggere in alcune città del mondo alcuni manifesti pubblicitari che promettevano un futuro incontro con i fan, aver lanciato il sito We Belong Together e diffuso messaggi vocali ai fan, il cantante ha presentato il disco su Instagram senza molti altri dettagli.
Si sa che Kiss All the Time. Disco, Occasionally conterrà 12 pezzi ed è prodotto da Kid Harpoon. È il suo primo album da Harry’s House di quattro anni fa. A questo link la cover story di Rolling Stone del 2022.