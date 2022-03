Harry Styles, il nuovo album è ‘Harry’s House’

Harry Styles ha svelato titolo e data d’uscita del suo prossimo album: si tratta di Harry’s House, in arrivo il prossimo maggio a tre anni di distanza dal successo di Fine Line.

Il cantante l’ha annunciato con un video publicato sui social, una clip che mescola immagini di vita quotidiana con i concerti di Styles. Potete vederla qui sotto.

Styles aveva anticipato l’annuncio con uno strano sito web, YouAreHome.co. All’interno c’era solo l’immagine di una porta, passandoci sopra col mouse mostrava sempre un’immagine diversa. Oltre al sito è stato creato anche un account social, “You Are Home”, aperto su Twitter e Instagram.

Harry’s House arriva a tre anni di distanza da Fine Line, disco con cui Styles ha vinto un Grammy come Best Pop Solo Performance (per il pezzo Watermelon Sugar). Il titolo del nuovo album è lo stesso di una canzone di Joni Mitchell – Harry’s House / Centerpiece – contenuta nel disco del 1975 The Hissing of Summer Lawns.

La musicista se n’è accorta subito e ha apprezzato molto: «Amo il titolo», ha scritto su Twitter poco dopo l’annuncio, poi ha pubblicato un estratto del testo. La citazione non è casuale. Styles è un grande fan della musica di Joni Mitchell: nel 2020 ha cantato Big Yellow Taxi, e ha detto che Canyon Moon – una delle canzoni di Fine Line – è ispirata alla sua musica.

“Heatwaves on the runway

As the wheels set down

He takes his baggage off the carousel

He takes a taxi into town”

— Joni Mitchell (@jonimitchell) March 23, 2022