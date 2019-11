Harry Styles ha annunciato titolo e data di uscita del suo secondo album

Harry Styles ha annunciato il titolo e la data di uscita del suo secondo album: si chiamerà Fine Line e sarà disponibile dal 13 dicembre.

L’ex One Direction, 25 anni, ha diffuso la notizia via Twitter e Instagram. Ha anche postato la copertina dell’album, che mostra un ritratto del cantante scattato con un obiettivo fisheye e con guanto proteso verso di lui. Al momento non è stata rivelata ancora nessuna tracklist.

Se il suo disco di debutto del 2017 era ricchissimo di influenze rock anni Settanta, Styles ha inaugurato questo nuovo periodo della sua carriera con la svolta indie-pop del singolo Lights Up. Nella sua ultima cover story per Rolling Stone, Styles aveva rivelato che gran parte dell’album è stato registrato in sei settimane negli studi Shangri-la di Rick Rubin con i produttori Tyler Johnson e Jeff Bhasker. Ha lavorato con alcuni degli scrittori e dei musicisti del suo primo LP e tour, tra cui il chitarrista Mitch Rowland, la batterista Sarah Jones e lo scrittore e produttore Kid Harpoon (aka Tom Hull). Ha descritto Fine Line come “un disco sul fare sesso ed essere tristi”.

L’editor statunitense di The Face Trey Taylor ha inoltre twittato che Stevie Nicks ha ascoltato Fine Line e ha anticipato “che è incredibile e che non siamo pronti”.

I met Stevie Nicks last night at the Fleetwood Mac concert in Philly and she reasserted that she had heard the entirety of Fine Line and said it was incredible and that we aren’t ready!!!!

— trey taylor (@treytylor) November 4, 2019