Harry Styles è tornato: guarda il video di ‘As It Was’

Harry Styles ha pubblicato il primo singolo estratto dal suo prossimo album, Harry’s House. Si intitola As It Was, una canzone che parla d’isolamento e malinconia, con un suono che ricorda il synth pop e le atmosfere degli anni ’80. C’è anche il video, che potete vedere qui sotto.

Rispetto ai singoli che hanno presentato i due album precedenti – Sign of the Times e Lights Up –, As It Was è un brano decisamente più ballabile e allo stesso tempo più vulnerabile. Il testo parla di solitudine: “Rispondi al telefono, Harry, non stai bene da solo / Perché sei seduto a casa sul pavimento / Che pillole hai preso?”.

Harry’s House è il terzo album in studio di Harry Styles e uscirà il 20 maggio. Il cantante l’ha annunciato con un sito web speciale e un video che mescola immagini di vita quotidiana con quelle dei suoi concerti. Il titolo del disco è una citazione a una canzone di Joni Mitchell – Harry’s House / Centerpiece – contenuta nel disco del 1975 The Hissing of Summer Lawns.