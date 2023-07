Harry Styles è stato colpito (di nuovo) a un occhio durante un concerto

Pare che Harry Styles sia stato colpito a un occhio da qualcosa durante il suo concerto a Vienna sabato. In un video condiviso da Pop Crave si vede Styles sussultare prima di tenersi la testa tra le mani dopo che un piccolo oggetto è volato e lo ha preso in faccia. Non è la prima volta che la star – i cui fan sono noti per lanciargli di tutto, dai fiori alle crocchette di pollo durante i concerti – viene bersagliato durante una performance. È stato colpito a un occhio lo scorso novembre a Los Angeles dopo che qualcuno gli ha lanciato degli Skittles.

Harry Styles gets hit in the eye by an object thrown at him during his concert in Vienna. pic.twitter.com/mD9kzFoQvG

— Pop Crave (@PopCrave) July 9, 2023