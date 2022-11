Harry Styles e Olivia Wilde si sono lasciati

Harry Styles e Olivia Wilde hanno preso una pausa. Dopo due anni di relazione, un film assieme, Don’t Worry Darling, e un’estate molto travagliata (vi ricordate la guerra tra Wilde e Shia LaBeouf? Quella tra Wilde e Florence Pugh? E lo sputo-gate tra Styles e Chris Pine?) la coppia ha deciso di prendersi del tempo per riflettere.

Il rumor, rivelato da alcune fonti a People, parla di «decisione amicale», anche perché in questo momento Styles è in giro per il mondo per il suo tour mentre Wilde «si sta focalizzando sui suoi figli e sul lavoro a Los Angeles». Solo qualche giorno fa però, il 15 novembre, Wilde e i suoi due figli, Daisy e Otis, avevano presenziato al concerto a Los Angeles del cantante.

«Sono ancora molto amici» hanno confermato delle persone vicine alla coppia. Un loro amico ha aggiunto: «In questo momento hanno priorità differenti». «La pressione dell’opinione pubblica sulla coppia è stata difficile da gestire» ha continuato la fonte, rimasta anonima, «hanno avuto alti e bassi durante tutta la relazione». La prima apparizione dei due come coppia risale al gennaio del 2021.