Harry Styles è Eros nel Marvel Cinematic Universe

La prima che si è tenuta ieri sera a Los Angeles del film di Chloé Zhou Eternals ha rivelato l’ingresso di un nuovo attore nel Marvel Cinematic Universe: Harry Styles.

È stato il giornalista di Variety Matt Donnelly a scrivere oggi su Twitter che il cantante e attore appare nel film nel ruolo di Eros, il fratello del malvagio Thanos. Figlio dei due Eterni A’Lars e Sui-San, il personaggio ha fra gli altri il potere di stimolare da lontano il piacere nelle menti altrui.

Styles, che non ha per ora commentato la notizia, appare in una scena dopo i titoli di coda che è stata mostrataieri sera, ma a quanto pare non nelle proiezioni precedenti.

Big reveal from #TheEternals premiere — Harry Styles has joined the MCU as Eros, brother of Thanos. — Matt Donnelly (@MattDonnelly) October 19, 2021

Si era effettivamente già parlato dell’ingresso di Syles nel Marvel Cinematic Universe tempo fa, quando il giornalista Kris Tapley aveva postato e poi cancellato un tweet in cui affermava che la parte in Don’t Worry, Darling di Olivia Wilde era il secondo ruolo al cinema del cantante dopo Dunkirk, «se contiamo anche il film Marvel di cui nessuno ancora sa».

È una mossa importante per Styles, che ha terminato le riprese del film di Michael Grandage My Policeman ed è partito per il Love On Tour, 40 date in Nord America con Jenny Lewis in apertura.

Non tutti i fan sono felici per lo spoiler: la scena dopo i titoli di coda è sempre molto attesa nei film Marvel. Eternals uscirà in Italia il 3 novembre.