Harry Styles, due concerti in Italia nel maggio 2020

Harry Styles ha annunciato le date del tour mondiale 2020. Partirà in aprile e farà tappa in Italia nel mese di maggio per due date: il 15 al Pala Alpitour di Torino e il 16 alla Unipol Arena di Bologna. Special guest nelle date europee sarà King Princess, negli Stati Uniti e in Canada ci sarà Jenny Lewis, in Messico la giamaicana Koffee.

La vendita generale dei biglietti per le date italiane avrà inizio venerdì 22 novembre. Il promoter Live Nation annuncia che “circa un euro dal costo di ogni biglietto verrà devoluto in beneficenza”.

Il nuovo album di Styles, intitolato Fine Line, sarà pubblicato il prossimo 13 dicembre. Conterrà 12 pezzi fra cui il singolo Lights Up che il cantante presenterà sabato 16 novembre al Saturday Night Live.