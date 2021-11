Harry Styles aiuta una fan a fare coming out con la madre: il video

Durante la data del suo Love on Tour a Milwaukee, lo scorso mercoledì, Harry Styles non si è limitato a cantare ma ha fatto qualcosa che una suo fan ricorderà per sempre: l’ha aiutata a fare coming out con la madre.



L’ex One Direction ha infatti ha notato tra la folla una fan con un cartello che chiedeva aiuto proprio per fare coming out con la mamma, anche lei presente al concerto ma seduta in un altro settore.

«Mia mamma è nella sezione 201. Mi aiuti a dirglielo?». Harry l’ha letto, ha chiesto alla ragazza se fosse davvero intenzionata a fare l’annuncio e poi ha detto: «Posso farlo io se vuoi. Preferisci che lo faccia io? C’è un sacco di gente – non lo sapevi? Ci hai pensato bene?». La fan ha detto sì e Harry ha cercato la madre per dirglielo: «Lisa! She’s gay!», ha urlato tra gli applausi e la commozione del pubblico. Tutti sanno quanto possa essere il coming out con i genitori. Se però ti aiuta la tua popstar del cuore, è tutto in discesa. Bravo Harry. Il video: