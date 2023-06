Hans Zimmer, la proposta di matrimonio alla compagna arriva durante un concerto

Hans Zimmer ha fatto emozionare milioni di persone con le sue colonne sonore, ma l’altra sera durante un suo concerto alla O2 Arena di Londra è riuscito ampiamente a superarsi tra lo stupore dei presenti. Il compositore – due premi Oscar per Il re leone e Dune, oltre a dieci candidature tra le quali quelle per Il gladiatore, Inception, Rain Man, La sottile linea rossa – ha infatti invitato sul palco la sua compagna, Dina De Luca, per farle la proposta di matrimonio.

«Perché ti ho fatto salire qui? Volevo chiederti qualcosa di importante», ha esordito Zimmer prima di sorprendere la compagna con una serie di domande sciocche: «Hai chiuso la porta di casa? C’è ancora del latte nel frigo? Abbiamo del sorbetto nel freezer?». La donna ha poi ricevuto la fatidica domanda – «vuoi sposarmi?» – a cui ha risposto con un sì e un lungo abbraccio mentre la folla festeggiava i due tra applausi e urla.

La serata si è così conclusa con Zimmer e la sua futura moglie seduti al pianoforte mentre il musicista suonava uno dei suoi brani più celebri, Time, estratto dalla colonna sonora di Inception.

Did Hans Zimmer just propose to his gf in front of us???? #hanszimmer #london pic.twitter.com/cDw37mKfrC

— Ghida, RD (@ghidaarnaout) June 15, 2023