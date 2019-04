Hanno ucciso il rapper Nipsey Hussle

L’omaggio di Trent Reznor ai Cure: «Musica fatta su misura per chi sogna di fuggire»

Posted in: News Musica

Il frontman dei Nine Inch Nails ha annunciato l’ingresso della band di Robert Smith nella Rock and Roll Hall of Fame: «Hanno creato un suono, un look, un’atmosfera e un'estetica. Un mondo nuovo e autonomo»