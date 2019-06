Halsey è body positive sulla copertina di Rolling Stone

Come succede ogni anno, l’arrivo dell’estate coincide con la pubblicazione di un numero speciale di Rolling Stone, The Hot Issue: dopo Zoë Kravitz, questa volta in copertina c’è Halsey, protagonista di uno scatto in cui si mostra senza parrucca, senza trucco e con le ascelle non depilate – un particolare di cui si sta parlando molto sui social.

Prima sono arrivati i commenti entusiasti delle colleghe: “Ci sono talmente tanti yes in questa foto che non saprei da dove cominciare”, ha scritto Demi Lovato. Zara Larsson ha aggiunto: “Amo il fatto che non abbiamo modificato le ascelle come succede nella maggior parte dei magazine. Le donne non sono neonati senza peluria. Copertina mozzafiato”.

I loooove the fact that they didn't edit the armpits like most magazines would do. Women are not little babies who don't have body hair. Stunning cover 👌 https://t.co/POHNCnIK9W — Zara Larsson (@zaralarsson) 20 giugno 2019

I fan sono della stessa opinione, una novità per una popstar divisiva come Halsey che, già ai tempi dell’uscita del primo singolo Ghost, ha sempre polarizzato il pubblico. «Nessuno mi conosceva, quindi potevo essere chiunque desiderassi», dice nella cover story. «Nel mio caso, un misto tra tutte le persone che mi piacevano. Un po’ Jagger, un po’ Alex Turner, un po’ Patti Smith, un po’ Effy di Skins e Clementine di Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Un po’ Winona Ryder in Ragazze interrotte. Tutto quello che comunicava con la mia rabbia, capisci?».