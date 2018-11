Hallelujah! L’Harlem Gospel Choir arriva in Italia a dicembre

L’Harlem Gospel Choir, il coro gospel più famoso d’America e uno dei più celebri in tutto il mondo, arriva in Italia a dicembre, con una serie di date fra il nord e il centro.

Fondato nel ‘86 da Allen Bailey per le celebrazioni in onore di M. L. King, il coro è composto dalle più raffinate voci e dai migliori musicisti delle Chiese Nere di New York. Tra l’altro, è l’unico coro gospel al mondo ad essersi esibito per importanti personalità come Mandela, Paul McCartney, Elton John e in uno dei comizi elettorali di Barack Obama. E nel video qui sotto per esempio cantano con Pharrell.

E non è difficile immaginare che, attraverso la propria musica, la sua missione sia di diffondere un messaggio di amore, pace e ritmo con chiunque abbia un minimo di orecchio, religiosità esclusa.

Per maggiori informazioni sulle date e sui biglietti, andate sul sito del coro.