Gwyneth Paltrow è il nuovo volto di Astronomer dopo il pasticcio della kiss cam

C’è del genio: dopo il pasticcio della kiss cam al concerto dei Coldplay, che ha portato alle dimissioni del CEO e della responsabile delle risorse umane di Astronomer, ora l’azienda tech ha pubblicato un video con protagonista nientemeno che l’ex del cantante dei Coldplay Chris Martin, Gwyneth Paltrow .

«Ciao, sono Gwyneth Paltrow. Sono stata ingaggiata temporaneamente per parlare a nome dei più di 300 dipendenti di Astronomer», comincia il video ironico in cui l’attrice evita le domande più ricorrenti degli ultimi giorni – come “Cosa sta succedendo?” e “Come se la sta passando il vostro team social media?”per parlare dei servizi dell’azienda. Bravi tutti.