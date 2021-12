‘Gvesvs’ di Guè è il secondo nuovo album più ascoltato al mondo su Spotify

Dopo Blanco, Salmo, Marracash e altri, arriva Guè. Il suo Gvesvs, è uno degli album più ascoltati al mondo su Spotify fra quelli pubblicati venerdì scorso.

La piattaforma ha diffuso la classifica delle canzoni e degli album usciti nell’ultimo New Music Friday che hanno totalizzato più stream nelle prime 72 ore. Fra gli album, al primo posto c’è Fighting Demons di Juice WRLD e al secondo c’è Gvesvs di Guè, che precede bei nomi tra cui A Boogie Wit da Hoodie, Tory Lanez, Rick Ross, Alicia Keys, YoungBoy Never Broke Again & Birdman.

La presenza di italiani nella classifica delle novità più ascoltate su Spotify è ormai quasi fissa, almeno per i big. La piattaforma non fornisce dati precisi ed è quindi impossibile stabilire il motivo di questo boom di ascolti, che può essere collegato a investimenti di marketing che nel nostro Paese godono di sgravi fiscali o della diffusione della piattaforma in Italia.

Il 20 dicembre Guè terrà una data sold out al Fabrique di Milano. Il 24 giugno 2022 si esibirà al Carroponte di Sesto San Giovanni (appena fuori Milano) e il 26 giugno al Rock in Roma.

A questo link trovate la nostra opinione su Gvesvs.