Guns N’ Roses, Slash conferma: «Axl ha una tonnellata di nuove canzoni»

Durante un’intervista rilasciata a Classic Rock Magazine, Slash ha dichiarato che Axl Rose sarebbe al lavoro su nuovo materiale targato Guns N’ Roses.

«Vedremo cosa accadrà», ha commentato il chitarrista parlando dei nuovi brani. «Al momento non ha ancora un’idea precisa. Ora che finalmente ci siamo riconciliati e siamo tornati a suonare insieme vogliamo continuare a farlo. Perché tutte quelle cazzate che hanno provocato tutta quella merda negli anni 90 erano dovute a influenze esterne che ora abbiamo eliminato».

Il chitarrista ha inoltre confermato che il frontman della band starebbe lavorando su nuove canzoni: « Axl ha una tonnellata di roba che ha già registrato e su cui ci metteremo al lavoro, poi decideremo se farci un disco e andare in tour».

Nel frattempo i Guns sono impegnati nel tour per la reunion, passato di recente anche dall’Italia, mentre è ancora fresca la riedizione di Apetite For Destruction nel box set celebrativo per i 30 anni dell’iconico album.