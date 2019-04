Guns N’ Roses, parla Slash: «In autunno inizieremo il nuovo album»

«Non direi che ci siamo seduti e abbiamo iniziato le sessioni di registrazione» ha detto Slash in un’intervista a BelfastLive in merito al nuovo album dei Guns N’ Roses. L’intervista rilasciata di recente ha però rincuorato i fan con una notizia bomba.

«I Conspirators finiranno a metà agosto, e poi i Guns a fine settembre/ottobre, quindi [cominceremo a registrare] in autunno. Ma allo stesso tempo siamo determinati a concretizzare questo disco di chi tutti ci stanno chiedendo.»

«Quello è l’obbiettivo principale» ha continuato il chitarrista e socio di Axl Rose. «Quando il tour dei Conspirators sarà finito avrò scritto una quantità di brani sufficiente al prossimo album dei Conspirators. Così quando inizieremo coi Guns sarò completamente libero da impegni. Bisogna sologestire bene impegni e scadenze.»

Al momento della domanda fatidica del “Come sarà questo album?”, Slash ha risposto con la sua solita pacatezza da rockstar. «Non ne ho idea, cazzo. Non saprei dire. È come tutti gli altri: non lo sai finché non lo fai!»