Guns N’ Roses, il nuovo brano ‘Perhaps’ è trapelato per sbaglio nei jukebox digitali dei bar americani

Un nuovo pezzo dei Guns N’ Roses, titolo Perhaps, è trapelata accidentalmente nel fine settimana tramite attraverso jukebox digitali che si trovano nei bar.

Perhaps, che risale alle sessioni di Chinese Democracy, era stata suonata dai GN’R per una colonna sonora prima del loro concerto a Tel Aviv nel giugno 2023, con registrazioni di bassa qualità diffuse su Internet; da anni poi circola anche una versione demo.

Nelle ultime settimane si trovavano le pagine di pre-salvataggio per la traccia sui servizi di streaming con l’annuncio dell’uscita 11 agosto, ma venerdì alla fine non è stato pubblicato nulla. I TouchTunes sparsi in tutti locali d’America però non hanno avuto informazioni sul rinvio del pezzo e Perhaps è comparso sui jukebox digitali, come spiega Blabbermouth.

I rappresentanti dei Guns N’ Roses non hanno risposto alla richiesta di commento di Rolling Stone. E non c’è nessuna nessuna data di uscita annunciata ufficialmente.

Perhaps segnerà la prima “nuova” musica dei Guns N ‘Roses dai singoli del 2021 Hard Skool e Absurd, un paio di outtake dell’era Chinese Democracy che sono stati aggiornati dall’attuale formazione della band. Entrambi i brani sono diventati punti fermi del tour “Not in This Lifetime” .

Nel 2019, il bassista Duff McKagan ha lasciato intendere che i GN’R stavano lavorando al loro primo album insieme da The Spaghetti Incident? del 1993.

“È reale, ma la parte divertente e la parte interessante dei Guns N ‘Roses è che non ne parliamo, e quello che succede dopo succede. E basta”, ha detto McKagan a proposito di un nuovo disco.

“Non siamo mai una band con un programma preciso su come facciamo le cose. Ho sentito cose magnifiche su cui Axl sta lavorando. Quindi sono entusiasta delle possibilità, ovviamente. Non voglio far arrabbiare nessuno. Ma quando sarà il momento sentirete tutto”.

Slash ha dichiarato in precedenza: “Axl, Duff, io e Richard [Fortus] ne abbiamo parlato… c’è già materiale e roba per un nuovo disco. È solo che, con i Guns N’ Roses, non dici ‘C’è un piano, e andrà così’, perché non è così che funziona. Quindi, fondamentalmente, l’unica vera risposta da dare è che speriamo di pubblicare un nuovo disco, e vedremo quando sarà il momento”.