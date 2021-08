Guns n’ Roses, ascolta l’inedita ‘Absurd’ suonata ieri a Boston

I Guns N’ Roses hanno presentato una canzone inedita durante il concerto di martedì al Fenway Park di Boston. Il pezzo, un tempo noto come Silkworms, si chiama ora Absurd.

«Potreste averla sentita con un altro titolo, ma è assurdo (absurd, appunto, ndr) provarci”, ha detto scherzando Axl Rose nell’introdurre il pezzo. Il nuovo titolo è particolarmente adatto al testo dove ricorre la parola absurd.

“Listen motherfuckers to this song that should be heard / Dragged down in the gutters / It’s more than you deserve”. canta Rose. “Screaming fucking banshee / You know that’s what you are / Pussy full of maggots, isn’t that absurd”.

“Come avete sentito, le canzoni d’amore non mi mancano mai”, ha detto il cantante alla fine. “È stato divertente. L’avete sentita qui per la prima volta, una nuova canzone dei Guns N’ Roses”.

La band ha suonato per la prima volta Silkworms nel 2001 e, a quanto pare, non è stata più rifatta da allora. Dovrebbe essere nata durante le session di Chinese Democracy.