Guè Pequeno, un’app in realtà aumentata per scoprire in anteprima ‘Mr. Fini’

AnotheReality ha lanciato oggi Mr. Fini – The Experience, un’app in realtà aumentata che vi permetterà di scoprire i segreti del nuovo album di Guè Pequeno in anticipo rispetto all’uscita. Disponibile da oggi su Apple Store e Google Play, il software vi trasporterà dentro la camera d’albergo ritratta sulla copertina di Mr. Fini, dove sono nascosti indizi, anteprime e contenuti inediti legati al nuovo disco.

L’app è nata per proporre ai fan un’alternativa alla promozione tradizionale, impossibile per il distanziamento sociale. «Si tratta di un’iniziativa inedita e immersiva», ha detto Fabio Mosca di AnotheReality, «che permette di rendere più coinvolgente il lancio del nuovo album di Guè. Grazie alle potenzialità della realtà aumentata, l’utente diventerà parte attiva ed entrerà dentro le storie dell’album». Mr. Fini uscirà il 26 giugno 2020 per Island Records.