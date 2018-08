Guè Pequeno, in arrivo il nuovo album ‘Sinatra’

Con un comunicato diffuso tramite le sue pagine social, Guè Pequeno ha annunciato l’arrivo del nuovo album, intitolato Sinatra e in arrivo previsto per il prossimo 14 settembre. Il disco è già in preorder cliccando su questo link.

Sinatra è il quinto disco solista del rapper e arriva a quasi un anno dal precedente Gentleman, premiato con il doppio disco di platino. Di recente Guè ha pubblicato la sua autobiografia, Guèrriero, definito “un autoritratto senza filtri tra swag, soldi e successo”. Il prossimo 16 marzo 2019, invece, è fissato il debutto sul palco del Mediolanum Forum.