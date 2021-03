Gué Pequeno: in arrivo ‘Fastlife vol.4’, il mixtape con il meglio del rap italiano

A pochi giorni dai festeggiamenti per il decimo anniversario dell’album Il ragazzo d’oro, Gué Pequeno pensa già al futuro. Il rapper ha appena annunciato Fastlife vol. 4, il nuovo mixtape in collaborazione con Dj Harsh di cui si parla da dicembre, quando è uscito il singolo Vita Veloce Freestyle – che potete ascoltare qui.

La notizia arriva a 15 anni dal primo volume del progetto, uscito nel 2006, e leggendo la tracklist è chiaro che anche questa volta Gué si è circondato con i nomi più importanti di tutta la scena rap italiana, tra cui Salmo, Marracash, Gemitaiz, Lazza e Noyz Narcos. Fastlife vol. 4 uscirà tra pochissimo, il 9 aprile. Qui sotto trovate la tracklist completa e la copertina.

01. Disclaimer

02. Lifestyle

03. Alex feat. Lazza e Salmo

04. Smith G Wesson Freestyle feat. Marracash

05. Champagne 4 the Pain feat. Gemitaiz e Noyz Narcos

06. Wagyu feat. Night Skinny

07. Marco da Tropoja

08. Cosymoney feat. Vettosi

09. Italian Hustler feat. Rasty Kilo

10. Babyma feat. MV Killa

11. Denim Giappo feat. Luchè

12. Me G My B

13. Fast Life feat. North of Loreto

14. Vita Veloce Freestyle