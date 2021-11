Gué Pequeno ha annunciato una data live a Milano

Dopo una lunga assenza, Gué Pequeno è tornato. Il rapper membro dei Club Dogo ha annunciato infatti una nuova data al Fabrique, uno dei templi della musica live milanese, specialmente per quanto riguarda il rap. La data sarà il 20 dicembre, pochi giorni prima del compleanno di Gué.

Come riporta il comunicato stampa in cui si dà l’annuncio, l’evento non sarà un semplice concerto ma una vera e propria celebrazione della carriera del rapper fino a oggi. La scaletta sarà qualcosa di speciale: affiancherà le sue hit più famose a pezzi di culto, tracce rare e persino inediti.

Le prevendite sono aperte da oggi, qui.