Guè Pequeno, ascolta ‘Too Old to Die Young’ dalla colonna sonora di ‘Zero’

La colonna sonora della serie Zero si arricchisce di un nuovo inedito. Dopo Zero di Mahmood, stanotte è uscita Too Old to Die Young di Guè Pequeno con Shablo.

“Tra il click ed il bang, lo yin e lo yang, sono troppo old baby per morire young”, recita il ritornello. E in una strofa: “Quanti pesci catturati nelle reti sociali / Le tipe tutte fatte e rifatte tutte uguali / Gli stessi zigomi e gli stessi nasi / Pensavo che i poeti fossero beati / Ma i gangster di oggi filmano i reati”.

Il testo sembra contenere una citazione di Neffa: in Nella luce delle 6.00 lui diceva “Non c’è storia come stare con i miei”, Guè invece “Non c’è storia come sfidare gli dei”.

Too Old to Die Young (troppo vecchio per morire giovane) è anche il titolo di una serie americana di Ed Brubaker e Nicolas Winding Refn, il regista di Drive (con Ryan Goslin) apprezzato da Pequeno.

Un paio di settimane fa il rapper ha pubblicato il mixtape com DJ Harsh Fastlife 4.