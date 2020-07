Gué Pequeno, annunciati due live per il 2021

Dopo la pubblicazione del suo ultimo disco, Mr.Fini, Gué Pequeno è pronto per tornare sul palco e ha annuncito due date a Milano per il 2021: l’appuntamento è per il 22 e 23 aprile al Fabrique. I biglietti sono disponibili da oggi, lunedì 6 luglio. Potete trovarli qui.

L’album, che ha debuttato venerdì scorso alla No.1, ce lo siamo fatto raccontare proprio da Gué nella nostra ultima cover story, qui. Rolling Stone è media partner delle due date al Fabrique, seguiteci per contenuti esclusivi e backstage.