Guè ha svelato in un video con Jerry Calà tracklist e feat del nuovo album ‘Madreperla’

«Ho chiuso un nuovo album», diceva Guè a fine dicembre. Ora ne ha svelato titolo e ospiti con un video originale di Marc Lucas e Igor Grbesic con protagonista Jerry Calà.

Nei panni del direttore della struttura, l’attore parla in camera e cerca di presentare i pregi (poco visibili) del Grand Hotel Madreperla, che si capisce essere il titolo dell’album di Guè di cui non è ancora nota la data di pubblicazione.

Visitando gli spazi, Cala incrocia non solo Guè (con e senza receptionist nel letto), ma anche quelli che sono presumibilmente gli ospiti dell’album: Marracash, Sfera Ebbasta, Rkomi, Mahmood, Massimo Pericolo, Paky, Anna, Shablo, Bassi Maestro.

Un QR code che compare su un menu svela la tracklist di Madreperla (senza feat):

Prefissi

Tuta Maphia

Mi hai capito o no?

Cookies n’ Cream

Need U 2nite

Leon (The Professional)

Free

Mollami pt. 2

Lontano dai guai

Chiudi gli occhi

Da 1k in su

Capa tosta

Ecco il video: