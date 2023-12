Guè, dissing a Chiara Ferragni durante un concerto

Durante il suo ultimo concerto pre-natalizio, Guè ha fatto un dissing a Chiara Ferragni.

Queste le parole del rapper dal palco: “Volevamo fare un discorso. in realtà… Per poi dare dei soldi in beneficenza, ma poi invece intascarceli. Andiamo a spenderli in uno strip club”.

Se i “soldi in beneficenza” sono un chiaro riferimento al pandoro-gate, lo “strip club” è invece una frecciatina a Fedez.

Di recente Dylan e Tony della Dark Polo Gang hanno raccontato a Esse Magazine una storia che riguarda loro e lo stesso Fedez.

«Una volta stavamo a Los Angeles, stavamo a fa’ il video di British», raccontano oggi, «e stavamo con Fedez e Chiara (che all’epoca aveva ancora casa a Los Angeles, ndr) a ’sto strip club, bevemo e ci stavano lui, Wayne e Pyrex, e io mi guardavo con Chiara tipo per dire “Ammazza che cafoni, cioè non si fa”. C’era Fedez che c’aveva un po’ di soldi da lanciare, lui c’aveva tutti questi dollari. Era il locale quello famoso dove ci stanno i rockettari impazziti non la roba tipo rap. Arrivamo là, io cambio 600 dollari, Fedez 200 dollari. Io arrivo con un pacco grosso di banconote da 1 dollaro e Chiara fa a Fedez: “Ma ne hai cambiati così pochi?”, quindi è andato a prenderne altri. Io mi ricordo che loro li accartocciavano e Fedez faceva: “Dai, chi prende la fi*a vince una cosa”».

Da qui, si direbbe, il riferimento allo strip club di Guè. Fedez gli farà… le Feste?